Galatasaray, Fredrik Midtsjö transferini açıkladı! İşte sözleşme detayı

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 975.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."