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Galatasaray, Fredrik Midtsjö transferini açıkladı! İşte sözleşme detayı

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Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
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Galatasaray, Fredrik Midtsjö transferini açıkladı! İşte sözleşme detayı

Süper Lig'in güçlü takımlarından Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken, İstanbul'a getirdiği Fredrik Midtsjö transferini KAP'a bildirdi.

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken, İstanbul'a getirdiği Fredrik Midtsjö transferini KAP'a bildirdi.

İşte KAP'a yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Fredrik Midtsjö ve kulübü Alkmaar Zaanstreek ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.500.0000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 975.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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