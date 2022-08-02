Galatasaray Fredrik Midtsjö'yü açıkladı! Videoda dikkat çeken detay
Geçtiğimiz sezon beklenenin uzağında kalan Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı kırmızılılar son olarak Norveçli Fredrik Midtsjö'yü renklerine bağlarken, transferin açıklandığı video sosyal medyayı salladı. Ahaber.com.tr editörü Süleyman Yıldırmaz derledi.
Transferde Sergio Oliveira, Kazımcan Karataş, Abdülkerim Bardakcı ve Leo Dubois'i renklerine bağlayan Galatasaray son olarak Fredrik Midtsjö transferini KAP'a bildirdi.
Sarı kırmızılılar yeni transferini sosyal medya hesabından yaptığı video ile paylaşırken, videoda ezeli rakip Fenerbahçe'ye de göndermede bulunuldu.
Videoda son zamanlarda çok tartışılan Fenerbahçe'nin 5 yıldız konusuna değinerek Uşaklı Ömer Bedrettin ve Kaptan Ali Rıza Bey'e ait "Yıldızların Altında" şarkısının müziği çaldı.
GALATASARAY ADASI DETAYI
Norveçli futbolcunun transferi için hazırlanan video Galatasaray Adası'nda yapıldı. Galatasaray Adası geçtiğimiz günlerde yenilenerek açılmıştı.
DENİZCİLER MARŞI
Sarı kırmızılılar videonun sonuna Galatasaray Denizciler Marşı'nı ekledi.
LUCAS TORREIRA TEORİLERİ
Videoyu izleyen Galatasaray taraftarları videodan sarı kırmızılılarla ismi anılan Lucas Torreira ile ilgili teoriler üretti.
İşte onlardan bazıları:
Videoda genellikle deniz ve gökyüzü var.Ayrıca güneşede yer verilmiş. Mavi ve beyaz renk + güneş URUGUAY BAYRAĞI
Midtsjö transferini 19:05 yerine saat 11:00'da (Torreira'nın Arsenal'deki numarası) açıklaması
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