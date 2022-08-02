Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman? 2022 Şampiyonlar Ligi play-off turu TS Kopenhag maçı hangi tarihte oynanacak?

Uzun, Trabzon'da 1922 yılında Süleyman Rıza Kuğu'nun Asosyeşın Futbol kitabını yazdığını dile getirerek, "Futbolun, teknik taktiğiyle ilgili tüm ülke genelinde ilk yazılan kitaptır. Bu kitap öyle ses verdi ki dönemin Genelkurmay Başkanı Kazım Karabekir Paşa bir ziyareti sırasında buna vakıf olarak kayıtsız kalmadı. Kendi cebinden matbaaya 100 adet bastırarak bu oyunun yaygınlaşmasını sağladı. Kuğu, 1924 yılında Trabzon'dan Paris'e uzanan olimpiyatlar yolculuğu kitabını da yazdı. Trabzon tarihinin ilk olimpik sporcusudur." şeklinde konuştu.

Mehmet Salih Uzun, 1959-1960 yılında Birinci Lig'in kurulduğunu ve 1962 yılında da şehir takımlarının organizasyonlar içine katılarak bu oyunun tüm ulusa yaygınlaşmasına çalışıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti: