Trabzonspor Hamsik önderliğinde transfer atağında! İşte Dries Mertens harekatında son durum

Trabzonspor, hücum hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken gündeme bomba gibi bir isim geldi. Takvim'in haberine göre Bordo-Mavililer, İtalyan ekibi Napoli ile yollarını ayıran Belçikalı golcü Dries Mertens için harekete geçti.