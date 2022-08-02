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Trabzonspor Hamsik önderliğinde transfer atağında! İşte Dries Mertens harekatında son durum

SPOR
Giriş Tarihi: 02.08.2022
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Trabzonspor Hamsik önderliğinde transfer atağında! İşte Dries Mertens harekatında son durum

Hamsik'in Trabzonspor'a geldiği günden itibaren camiaya kattıları bordo mavilileri mutlu etti. Karadeniz Fırtınası, Hamsik'in de devreye girmesiyle Slovak yıldızın eski takım arkadaşı Dries Mertens'i transfer için kolları sıvadı.

Trabzonspor, hücum hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürürken gündeme bomba gibi bir isim geldi. Takvim'in haberine göre Bordo-Mavililer, İtalyan ekibi Napoli ile yollarını ayıran Belçikalı golcü Dries Mertens için harekete geçti.

Ünlü İtalyan gazeteci Nico Schira da Trabzonspor'un Mertens transferi için Belçika ekibi Antwerp ve İtalyan temsilcisi Salernitana ile yarış halinde olduğunu yazdı.

Her ne kadar Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Sivasspor maçı sonrası "Mertens transferi bizim için zor!" dese de görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

HAMSİK DEVREDE

Napoli'den takım arkadaşı olan Hamsik'in Mertens'e Trabzonspor'a gelmesi için baskı yaptığı öğrenildi.

Hamsik'in bu görüşmede, "Gel bizimle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde boy göster. Yeniden o heyecanı yaşa... Trabzonspor taraftarı Napoli taraftarı gibi. Takımlarına müthiş bağlılar. Burası tam bir futbol şehri" dediği belirtildi.

Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Mertens, 2013 yılından beri Napoli formasını giyiyordu. Kariyerinde 683 maçta 246 gol ve 181 asist yaptı. En son Napoli'de forma giyen 35 yaşındaki hücum oyuncusu şu anda boşta.

1.69 boyundaki futbolcu, Belçika Milli Takımı formasını tam 105 kez giydi.

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