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Futbolda ekonomi zirvesi! Mali konular gündemde

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Giriş Tarihi: 02.08.2022
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Futbolda ekonomi zirvesi! Mali konular gündemde

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çarşamba günü Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanlarını kabul edecek.

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