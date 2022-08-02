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Galatasaray'a Leo Dubois'ten kötü haber! 2.derece zorlanma ve yırtık...

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Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
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Galatasaray’a Leo Dubois’ten kötü haber! 2.derece zorlanma ve yırtık...

Galatasaray, Avusturya kampında karşı karşıya geldiği Fiorentina maçında sakatlanan sağ bek Leo Dubois'da 2'nci derece yırtık ve zorlanma tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı. İşte detaylar...

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