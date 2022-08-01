Göztepe Emre Çolak'ı transfer etti
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, orta saha oyuncusu Emre Çolak'ı kadrosuna kattı. Öte yandan, Medipol Başakşehir Kulübü, oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Emre Çolak ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Galatasaray altyapısında futbola başlayan 31 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin yanı sıra Deportivo La Coruna, Al-Wehda, VavaCars Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Medipol Başakşehir takımlarının formasını giydi.
Öte yandan, Medipol Başakşehir Kulübü, oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
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