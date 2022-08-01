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Emre Çolak'tan sürpriz transfer! Göztepe ile 1+1 yıllık sözleşme

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Giriş Tarihi: 01.08.2022
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Emre Çolak’tan sürpriz transfer! Göztepe ile 1+1 yıllık sözleşme

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, orta saha oyuncusu Emre Çolak'ı kadrosuna kattı. Diğer yandan Medipol Başakşehir Kulübü, oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

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