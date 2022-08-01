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Galatasaray'da Malang Sarr bombası! Senegalli yıldız için kiralama teklifi sunulacak

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Giriş Tarihi: 01.08.2022 Güncelleme Tarihi: 01.08.2022
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Galatasaray’da Malang Sarr bombası! Senegalli yıldız için kiralama teklifi sunulacak

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken Chelsea forması giyen Malang Sarr için devreye girildi. Sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Senegalli için kiralama teklifi sunulacağı ifade edildi.

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