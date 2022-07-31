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Fransa Kupası PSG'nin! PSG 4-0 Nantes (MAÇ SONUCU)

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Giriş Tarihi: 31.07.2022 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022
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Fransa Kupası PSG’nin! PSG 4-0 Nantes MAÇ SONUCU

PSG, Fransa Kupası'nda Nantes ile karşı karşıya geldi. Bloomfield Stadyumu'nda oynanan maçta PSG sergilediği etkin oyunla maçtan 4-0 gibi rahat bir skorla ayrıldı. PSG'nin golleri Lionel Messi, Neymar (2) ve Sergio Ramos'tan geldi.

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