Fenerbahçe sol bek transferini açıkladı! Ezgjan Alioski için KAP açıklaması geldi

2017'de 2.5 milyon Euro bedel ile Leeds'e transfer olan Alioski, 4 sezon geçirdiği Beyazlar'da 171 maçta 22 gol, 19 asist üretti.

Kuzey Makedonya milli takım formasını 60 kez giyen 30 yaşındaki futbolcu, Arnavutça, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca ve Makedonca olmak üzere 6 dil biliyor.

2021'de bedelsiz olarak El-Ehli'ye transfer olan EzgjanAlioski, bedelsiz olarak 1 yıllığına Fenerbahçe'ye kiralandı.