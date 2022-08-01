Fenerbahçe sol bek transferini açıkladı! Ezgjan Alioski için KAP açıklaması geldi
Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen sol bek Ezgjan Alioski'nin transferini açıkladı. Yapılan açıklamada oyuncunun bu akşam İstanbul'a geleceğine de yer verildi. İşte Alioski'nin kariyeri...
Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
"Kulübümüz, Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında forma giyen Ezgjan Alioski'nin kiralık transferi konusunda kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu görüşmeleri sürdürmek için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
EZGJAN ALİOSKİ KİMDİR?
Fenerbahçe'nin yeni sol beki Ezgjan Alioski 1992 yılında Kuzey Makedonya'da dünyaya geldi. Ffutbola İsviçre takımlarından Young Boys'un altyapısında başladı. Kariyeri boyunca ağırlıklı olarak sol bekte görev yapan Alioski zaman zaman orta sahanın solunda da forma giydi.
Bir diğer İsviçre ekibi Lugano'da kendini ispat eden EzgjanAlioski, çıktığı 54 maçta 20 gol, 16 asistlik performansı ile İngiltere'nin köklü ekiplerinden Leeds United'ın radarına girdi.
2017'de 2.5 milyon Euro bedel ile Leeds'e transfer olan Alioski, 4 sezon geçirdiği Beyazlar'da 171 maçta 22 gol, 19 asist üretti.
Kuzey Makedonya milli takım formasını 60 kez giyen 30 yaşındaki futbolcu, Arnavutça, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca ve Makedonca olmak üzere 6 dil biliyor.
2021'de bedelsiz olarak El-Ehli'ye transfer olan EzgjanAlioski, bedelsiz olarak 1 yıllığına Fenerbahçe'ye kiralandı.
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