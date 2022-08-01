Galatasaray 6 numara transferini bitirdi! Lucas Torreira ile 3+1 yıllık sözleşme... Lucas Torreira kimdir?
Uzun süredir 6 numara transferine yönelik çalışmalarını sürdüren Galatasaray Arsenal forması giyen Lucas Torreira ile anlaşmaya vardı. Yıldız oyuncu İstanbul'a gelerek 3+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. İşte detaylar...
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Galatasaray, 6 numara transferini bitiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Arsenal'den Lucas Torreira ile prensipte anlaşmaya vardı. Galatasaray, yıldız isme 3+1 yıllık sözleşme önerdi.
LUCAS TORREIRA KİMDİR?
Lucas Torreira, 11 Şubat 1996 Uruguay doğumlu. Torreira futbol kariyerine memleketi Fray Bentos'un kulübü olan IA 18 de Julio altyapısında başladı.
İtalya'ya taşındıktan sonra Pescara altyapısında oynamaya başladı.2014-15 sezonundan sonra Torreira, Pescara'nın as takımına alındı.
1 Temmuz 2015 tarihinde Torreira, 1,5 milyon € karşılığında Sampdoria'ya transfer oldu ama, 2015-16 sezonunda as takım tecrübesi kazanması için Pescara'da kiralık oynamaya devam etti. 9 Ağustos 2015 tarihinde ilk profesyonel golünü 2015-16 Coppa Italia'da FC Südtirol'a attı.
Pescara ile kiralık sözleşmesi bittikten sonra Torreira, 1 Temmuz 2016 tarihinde Sampdoria'ya döndü. 21 Ağustos 2016 tarihinde ilk kez Serie A'da forma giydi. 10 Temmuz 2018 tarihinde Torreira, açıklanmayan ama 26 milyon £ civarında olduğu düşünülen bir bonservis bedeli karşılığında İngiliz kulübü Arsenal'e transfer oldu. 2021 yılında da Fiorentina'ya kiralandı.
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