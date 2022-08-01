Galatasaray 6 numara transferini bitirdi! Lucas Torreira ile 3+1 yıllık sözleşme... Lucas Torreira kimdir?

Pescara ile kiralık sözleşmesi bittikten sonra Torreira, 1 Temmuz 2016 tarihinde Sampdoria'ya döndü. 21 Ağustos 2016 tarihinde ilk kez Serie A'da forma giydi. 10 Temmuz 2018 tarihinde Torreira, açıklanmayan ama 26 milyon £ civarında olduğu düşünülen bir bonservis bedeli karşılığında İngiliz kulübü Arsenal'e transfer oldu. 2021 yılında da Fiorentina'ya kiralandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN