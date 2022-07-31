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Galatasaray Fiorentina maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? GS Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.07.2022
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Galatasaray Fiorentina maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? GS Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

GS Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fiorentina Galatasaray hazırlık maçı için geri sayım başladı. Galatasaray, 2022-2023 sezonu öncesi son hazırlık maçında Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Fiorentina maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? GS Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Galatasaray Fiorentina maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? GS Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fiorentina Galatasaray hazırlık maçı bu akşam oynanacak. Galatasaray son hazırlık maçında İtalya'nın Fiorentina takımıyla mücadele edecek. Peki, Galatasaray Fiorentina maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? GS Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Fiorentina Galatasaray hazırlık maçı bu akşam oynanacak. Galatasaray son hazırlık maçında İtalya'nın Fiorentina takımıyla mücadele edecek. Galatasaray'ın yeni sezon öncesi çıkacağı 7. hazırlık maçını Untersberg Arena'da oynayacak. Daha önce yaptığı hazırlık maçlarında Galatarasay ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi ile sahadan ayrılmıştı.

Fiorentina'nın 11'i: Terracciano, Benassi, Quarta, Igor, Biraghi, Amrabat, Bonaventura, Maleh, Sottil, Gonzalez, Cabral.

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Emre, Yunus, Kerem, Seferovic.

FIORENTİNA GALATASARAY HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fiorentina Galatasaray hazırlık maçı 31 Temmuz akşamı oynanacak. Saat 19:00'da başlayacak olan mücadele D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan canlı izlenebilecek.

Fiorentina Galatasaray hazırlık maçı Salzburg yakınlarındaki Grödig şehrindeki Untersberg Arena'da oynanacak.

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