Galatasaray Fiorentina maçı canlı yayın nereden, nasıl izlenir? GS Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Fiorentina Galatasaray hazırlık maçı bu akşam oynanacak. Galatasaray son hazırlık maçında İtalya'nın Fiorentina takımıyla mücadele edecek. Galatasaray'ın yeni sezon öncesi çıkacağı 7. hazırlık maçını Untersberg Arena'da oynayacak. Daha önce yaptığı hazırlık maçlarında Galatarasay ikişer galibiyet, beraberlik ve yenilgi ile sahadan ayrılmıştı.