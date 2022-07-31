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Süper Lig ekibinden Alexander Sörloth bombası! Müjdeli haber geldi! Yeni adresi Türkiye mi olacak?

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Giriş Tarihi: 31.07.2022 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022
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Süper Lig ekibinden Alexander Sörloth bombası! Müjdeli haber geldi! Yeni adresi Türkiye mi olacak?

Türkiye'deki takımların yaz transfer dönemindeki gözdesi Sörloth için flaş bir iddia ortaya atıldı. Timo Werner'in Leipzig'e geri dönme ihtimalinin artmasıyla birlikte Sörloth'un Türkiye'ye transfer olma ihtimali yükseldi. Fenerbahçe yıldız oyuncu için girişimlerini sürdürürken, Sörloth'un bir sonraki durağının neresi olacağı merak konusu. İşte detaylar...

Fenerbahçe hem Spor Toto Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek istiyor. Golcü sorununu kısa zamanda çözmek isteyen Fenerbahçe'de transfer listesinin ilk sırasında Aleksander Sörloth yer alıyor.

MÜJDELİ HABER GELDİ

Golcü futbolcu için pusuda bekleyen sarı-lacivertlilere Norveç basınından müjdeli haber geldi. Norveç basınında yer alan haberde, Chelsea forması giyen Timo Werner'in Leipzig'e geri dönebileceği iddia edildi.

İNDİRİMİ KABUL ETTİ

Alman futbolcunun Chelsea'den ayrılmak için maaşında yarı yarıya indirimi gitmeyi bile kabul ettiği yazıldı. Alman ekibi Leipzig'in Werner transferi için Chelsea ile görüşme halinde olduğu duyuruldu.

SÖRLOTH İDDİASI

Timo Werner'in Leipzig'e geri dönmesiyle Alexander Sörloth'un takımdan ayrılabileceği iddia edildi. Haberde ayrıca Sörloth'un yeni adresinin büyük olasılıkla Türkiye olabileceğinin altı çizildi.

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