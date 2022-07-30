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Miralem Pjanic'in yeni adresi belli oluyor! Sürpriz...

SPOR
Giriş Tarihi: 30.07.2022
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Miralem Pjanic’in yeni adresi belli oluyor! Sürpriz...

Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Miralem Pjanic'in yeni adresi merakla beklenirken flaş bir iddia ortaya atıldı. Pjanic'in eski takımı Juventus'a dönebileceği belirtildi. İşte detaylar...

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