30 Temmuz 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika: 18 bin 44 spor kulübü derneğinin iş ve işlemlerine yönelik dosyaları Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredildi

Son dakika: 18 bin 44 spor kulübü derneğinin iş ve işlemlerine yönelik dosyaları Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredildi

SPOR
Giriş Tarihi: 30.07.2022
ABONE OL
Son dakika: 18 bin 44 spor kulübü derneğinin iş ve işlemlerine yönelik dosyaları Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredildi

Türkiye genelinde 18 bin 44 spor kulübü derneğinin iş ve işlemlerine yönelik dosyaları Gençlik ve Spor Bakanlığına devredildi. Kulüplerin denetim, yardım toplama, rehberlik, izne tabi kelime kullanımı gibi işlemleri ise İçişleri Bakanlığınca yürütülmeye devam edilecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA