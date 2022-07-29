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Türkiye'nin gözü İstanbul'da! Trabzonspor ile Sivasspor Süper Kupa için kapışacak

SPOR
Giriş Tarihi: 29.07.2022 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022
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Türkiye’nin gözü İstanbul’da! Trabzonspor ile Sivasspor Süper Kupa için kapışacak

Süper Lig Şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası galibi Demir Grup Sivasspor, 16. kez düzenlenen Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek. şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın karşı karşıya gelecek.

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

TRABZONSPOR 3. SİVASSPOR İLK KEZ OYNAYACAK

Trabzonspor Süper Kupa'da üçüncü, Demir Grup Sivasspor ise ilk kez mücadele edecek.

Bordo-mavili takım, organizasyonda daha önce çıktığı iki maçı da kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Trabzonspor, 2010 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Bursaspor'u 3-0, 2021 yılında da yine aynı statta Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

İLK KUPA BEŞİKTAŞ'IN

Süper Kupa 2006 yılında ilk kez oynanırken, Beşiktaş kupayı müzesine götüren takım oldu.

Siyah-beyazlı takım, 30 Temmuz 2006'da Almanya'da oynanan maçta Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurarak kupayı aldı.

EN ÇOK GALATASARAY KAZANDI

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 6 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş ve Trabzonspor ikişer, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.

İLK MAÇLAR ALMANYA'DA OYNANDI

Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi.

Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı.

Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı.

2020-2021 sezonunun Süper Kupa maçı ise Katar'da gerçekleştirildi. Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon oldu.

TÜRKİYE'DEKİ İLK KUPA FENERBAHÇE'NİN

Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı.

İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

Türkiye'de İstanbul (3), Konya (2), Ankara (2), Erzurum, Kayseri, Manisa ve Samsun'da yapılan 11 karşılaşmada Galatasaray 5 kez kupayı müzesine götürdü. Yurt içinde oynanan maçlarda Fenerbahçe ve Trabzonspor ikişer, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez kupa sevinci yaşadı.

SÜPER KUPA MAÇLARI

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Süper Kupa'da şu ana dek oynanan 15 maçta alınan sonuçlar şöyle:

Tarih - Yer - Maç / Sonuç

30.07.2006 - Frankfurt - Galatasaray-Beşiktaş 0-1

05.08.2007 - Köln - Fenerbahçe-Beşiktaş 2-1

17.08.2008 - Duisburg - Galatasaray-Kayserispor 2-1

02.08.2009 - İstanbul - Beşiktaş-Fenerbahçe 0-2

07.08.2010 - İstanbul - Bursaspor-Trabzonspor 0-3

12.08.2012 - Erzurum - Galatasaray-Fenerbahçe 3-2

11.08.2013 - Kayseri - Galatasaray-Fenerbahçe 1-0 (uzatma)

25.08.2014 - Manisa - Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 (3-2/penaltı)

08.08.2015 - Ankara - Galatasaray-Bursaspor 1-0

13.08.2016 - Konya - Beşiktaş-Galatasaray 1-1 (0-3/penaltı)

06.08.2017 - Samsun - Beşiktaş-Atiker Konyaspor 1-2

05.08.2018 - Konya - Galatasaray-Akhisarspor 1-1 (4-5/penaltı)

07.08.2019 - Ankara - Galatasaray-Akhisarspor 1-0

27.01.2021 - İstanbul - Medipol Başakşehir-Trabzonspor 1-2

05.01.2022 - Doha - Beşiktaş-Antalyaspor 1-1 (4-2/penaltı)

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