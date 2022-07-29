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Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Trabzonspor Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.07.2022
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Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Trabzonspor Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Kupa maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa'da Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Heyecan dozu yüksek geçecek Süper Kupa finalinde detaylar belli oldu. Karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Peki, Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Trabzonspor Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevaplar...

Süper Kupa final maçı ne zaman? Geçen sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor ile Süper Kupa'da mücadele edecek. Trabzonspor, 2010 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Bursaspor'u 3-0, 2021 yılında da yine aynı statta Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek kupanın sahibi olmuştu. Peki, Süper Kupa final maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 Trabzonspor Sivasspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın detayları...

TRABZONSPOR-SİVASSPOR SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor Sivasspor 2022 Süper Kupa maçı 30 Temmuz Cumartesi günü saat 20.45'te başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma atv kanalından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR'DA HEDEF ÜÇÜNCÜ KUPA

Trabzonspor, Süper Kupa'yı üçüncü kez aynı sahada müzesine getirmek istiyor.

Bordo-mavili takım, 2010 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Bursaspor'u 3-0, 2021 yılında da yine aynı statta Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

Şampiyon tamamladığı geçen sezon son karşılaşmasını 22 Mayıs'ta İstanbul'da Medipol Başakşehir ile oynayan bordo-mavililer, 68 gün aradan sonra bir resmi maça çıkacak.

TRABZONSPOR ÜÇÜNCÜ, SİVASSPOR İLK KEZ OYNAYACAK

Trabzonspor Süper Kupa'da üçüncü, Demir Grup Sivasspor ise ilk kez mücadele edecek.

Bordo-mavili takım, organizasyonda daha önce çıktığı iki maçı da kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Trabzonspor, 2010 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Bursaspor'u 3-0, 2021 yılında da yine aynı statta Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu.

İLK KUPA BEŞİKTAŞ'IN

Süper Kupa 2006 yılında ilk kez oynanırken, Beşiktaş kupayı müzesine götüren takım oldu.

Siyah-beyazlı takım, 30 Temmuz 2006'da Almanya'da oynanan maçta Galatasaray'a 1-0 üstünlük kurarak kupayı aldı.

EN FAZLA GALATASARAY KAZANDI

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılı takım, ilk organizasyonda Beşiktaş'a boyun eğmesine rağmen sonraki süreçte 6 kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'nin 3 kez kazandığı kupayı, Beşiktaş ve Trabzonspor ikişer, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez havaya kaldırdı.

İLK MAÇLAR ALMANYA'DA OYNANDI

Süper Kupa'nın ilk 3 organizasyonu Almanya'da gerçekleştirildi.

Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı ilk kupa maçı Frankfurt kentinde oynanırken, daha sonra sırasıyla Köln ve Duisburg şehirlerinde karşılaşmalar yapıldı.

Almanya'daki maçlarda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray birer kez kupa sevinci yaşadı.

2020-2021 sezonunun Süper Kupa maçı ise Katar'da gerçekleştirildi. Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon oldu.

TÜRKİYE'DEKİ İLK KUPAYI FENERBAHÇE KAZANDI

Almanya'daki kupa maçlarının ardından mücadele Türkiye'ye taşınırken, yurttaki ilk kupayı Fenerbahçe havaya kaldırdı.

İstanbul'da 2009'da oynanan müsabakada Fenerbahçe, Beşiktaş'a üstünlük kurarak kupanın sahibi oldu.

Türkiye'de İstanbul (3), Konya (2), Ankara (2), Erzurum, Kayseri, Manisa ve Samsun'da yapılan 11 karşılaşmada Galatasaray 5 kez kupayı müzesine götürdü. Yurt içinde oynanan maçlarda Fenerbahçe ve Trabzonspor ikişer, Atiker Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez kupa sevinci yaşadı.

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