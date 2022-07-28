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Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da! Luan Peres Kim'in yerini doldurabilecek mi?

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Giriş Tarihi: 28.07.2022 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022
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Fenerbahçe’nin yeni transferi İstanbul’da! Luan Peres Kim’in yerini doldurabilecek mi?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres, İstanbul'a geldi. 28 yaşındaki stoper kariyerinde Santos, Ponte Preta, Santa Cruz, Fluminense, Brugge ve Marsilya gibi takımların formasını giydi.

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Brezilyalı stoper Luan Peres, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres, Fransa'nın Marsilya kentinden İstanbul Havalima'nı geldi. Kulüp yetkililerinin karşıladığı 28 yaşındaki oyuncu, daha sonra dinleneceği otele doğru yola çıktı. Peres'in yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-lacivertli takımla sözleşme imzalaması bekleniyor.

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un Brezilya'dan tanıdığı bir isim olan Luan Peres stoperin yanı sıra sol bek bölgesinde de görev alabiliyor.

1.90 boyundaki savunmacı, kariyerinde Santos, Ponte Preta, Santa Cruz, Fluminense, Brugge ve Marsilya gibi takımların formasını giydi.

Luan Peres'in güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

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