Galatasaray'da Ndombele müjdesi! İtalyanlar transferden çekildi...
Galatasaray'da orta sahaya yönelik yapılması beklenen takviye konusunda Ndombele ismi güçlü şekilde konuşuluyordu. Milan'a transferi iddiaları da gündeme gelen Ndombele için İtalyan temsilcisinin adım atmayacağı belirtildi. Bu haber sonrasında Ndombele Galatasaray'a bir adım daha yaklaştı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın bir süredir transferi için uğraş verdiği Ndombele ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un kadroya katılmasını çok istediği Fransız futbolcudan sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi.
Tottenham'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 25 yaşındaki orta saha için Milan iddiaları gündeme gelmişti.
MILAN TRANSFERDEN ÇEKİLDİ!
Athletic'in haberine göre; Transferde birtakım temaslarda bulunan İtalyan devinin, Ndombele için yeni bir girişimde bulunmayacağı iddia edildi.
GALATASARAY ATAĞA KALKIYOR!
Galatasaray'ın transferde istekli olduğu ve Tottenham'a kiralama teklifinde bulunabileceği belirtildi.
MARSILYA DA DEVREDE!
Söz konusu haberde Fransız ekibi Marsilya'nın da oyuncuyla ilgilenen kulüpler arasında yer aldığının altı çizildi.
Tottenham ile 2025 yılına kadar sözleşmesi devam eden Ndombele'nin yaz transfer sezonunda kiralık olarak gönderileceği ifade edildi.
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