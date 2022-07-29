Galatasaray’da Ndombele müjdesi! İtalyanlar transferden çekildi...

Galatasaray'ın bir süredir transferi için uğraş verdiği Ndombele ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un kadroya katılmasını çok istediği Fransız futbolcudan sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi.

Tottenham'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 25 yaşındaki orta saha için Milan iddiaları gündeme gelmişti.