Eski Fenerbahçeli Galatasaray yolunda! Michael Frey ezeli rakibe mi transfer olacak?
Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe forması giyen ve gösterdiği performans sonrası Royal Antwerp'in yolunu tutan Michael Frey Galatasaray'ın radarına girdi. Sarı kırmızılılar Frey transferi için harekete geçerken oyuncunun 5 milyon euroluk bir piyasa değeri bulunuyor.
Galatasaray'da kadro yapılanması kapsamında transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Forvet hattında rotasyonu geniş bir kadro oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılar flaş bir ismi gündemine aldı.
CİMBOM ŞARTLARI ARAŞTIRIYOR
Cimbom'un, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu için girişimlere başladığı belirtildi. Voetbalnieuws adlı sitede yer alan habere göre Galatasaray'ın geçmiş dönemlerde sarı-lacivertli formayı giyen Michael Frey'in şartlarını araştırdığı iddia edildi.
FENERDE 22 MAÇTA 5 GOL
Frey, 2018-19 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertlilerde 22 maçta forma giyen forvet oyuncusu 5 gol atıp 1 asist yaparak takımına katkı sağlamıştı.
49 MAÇTA 26 GOL
2021-22 sezonunda Royal Antwerp'e imza atan İsviçreli golcü Fenerbahçe'deki performansının aksine Antwerp formasıyla 49 maça çıkıp 26 gol atarak birçok kulübün dikkatlerini üzerine çekmişti.
5 MİLYON EURO PİYASA DEĞERİ
1,90 metrelik santrforun, kulübüyle 30 Haziran 2024 tarihine kadar sözleşmesi bulunmaktadır. Frey'in güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösterilmektedir.
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