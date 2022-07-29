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Fenerbahçe'de 5 sakatlık birden! Yıldız isimden kötü haber...

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Giriş Tarihi: 29.07.2022 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022
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Fenerbahçe’de 5 sakatlık birden! Yıldız isimden kötü haber...

Fenerbahçe Kulübü tarafından yapılan açıklamada Dinamo Kiev maçında sakatlanan 5 oyuncunun son durumuna ilişkin detaylar paylaşıldı. İşte Ferdi, İrfan Can, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun son durumu...

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