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Ergin Ataman: Türkiye'yi gururlandıracağız

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Giriş Tarihi: 29.07.2022 Güncelleme Tarihi: 29.07.2022
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Ergin Ataman: Türkiye’yi gururlandıracağız

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, "Türk toplumunun bizlere olan desteğiyle kadroda bulunan tüm oyuncularımızın Türkiye'yi gururlandıracaklarına eminim" dedi.

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