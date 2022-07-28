CANLI I Konyaspor - BATE Borisov canlı izle! UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde kritik randevu

İKİ TAKIMDA SON DURUM

BATE Borisov'un UEFA'nın Belarus takımlarına uyguladığı yaptırım nedeniyle iç sahada maçlarını oynayamadığı bir ortamda; ilk maçı seyircisiz ama yine Konya'da oynayarak 3-0 kazanmayı başaran Konyaspor, turu geçme adına çok büyük bir adım atmıştı.

Savaş sonrası önemli isimlerini kaybeden BATE Borisov ise, Vysshaya Liga'da hala zirvede ama Avrupa'da çok zayıf kaldılar. 50-55 dakika 10 kişi oynayan Konyaspor karşısında bile çok varlık gösteremedi.