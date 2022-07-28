CANLI I Konyaspor - BATE Borisov canlı izle! UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kritik randevu
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Konyaspor evinde 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında BATE Borisov'u konuk edecek. Kendi evinde deplasman takımı olarak çıkıp 3-0 kazandığı karşılaşmanın rövanşını 40 bin taraftarı önüne çıkacak yeşil beyazlılar rahat bir skorla maçtan ayrılmayı hedefliyor. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri... Maçı canlı olarak haberimizden izleyebilirsiniz.
UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan arabam.com Konyaspor, Belarus temsilcisi Bate Borisov ile kozlarını paylaşacak. 2. ön eleme turunda oynayacak olan Konyaspor, 3-0'ın rövanşında kazanarak tur atlamak istiyor.
KONYASPOR BATE BORISOV MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Michalak, Çekiçi, Bytyqi, Cikalleshi
BATE Borisov: Kudravets; Nechayev, Filipovic, Bardachow; Bessmertniy, Dragun, Bocherov, Bessmertniy; Milic, Vasilevich, Gromyko
İLHAN PALUT: AVRUPA'DA İLERLEYECEĞİZ
Konyaspor'un hocası İlhan Palut, maç öncesi açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam, "İlk maçta elde ettiğimiz avantajı koruyarak dikkatli bir şekilde turu geçmek istiyoruz. Takım olarak Avrupa'da ilerlemeyi hedefliyoruz" diye konuştu.
VADUZ FAVORİ DURUMDA
Konyaspor, turu geçmesi halinde, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Koper (Slovenya)-Vaduz (Liechtenstein) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. İlk maçta Vaduz, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etmişti.
İKİ TAKIMDA SON DURUM
BATE Borisov'un UEFA'nın Belarus takımlarına uyguladığı yaptırım nedeniyle iç sahada maçlarını oynayamadığı bir ortamda; ilk maçı seyircisiz ama yine Konya'da oynayarak 3-0 kazanmayı başaran Konyaspor, turu geçme adına çok büyük bir adım atmıştı.
Savaş sonrası önemli isimlerini kaybeden BATE Borisov ise, Vysshaya Liga'da hala zirvede ama Avrupa'da çok zayıf kaldılar. 50-55 dakika 10 kişi oynayan Konyaspor karşısında bile çok varlık gösteremedi.
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