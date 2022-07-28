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Jeremain Lens'in yeni adresi şaşırttı! Fransa 3. Lig...

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Giriş Tarihi: 28.07.2022 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022
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Jeremain Lens’in yeni adresi şaşırttı! Fransa 3. Lig...

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra başka bir takıma imza atmayan 34 yaşındaki Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'in yeni adresi belli oldu. Lens Fransa 3. Lig ekibi FC Versailles ile sözleşme görüşmelerine başladı.

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