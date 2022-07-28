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Cristiano Ronaldo kulüp bulamıyor: Yıldız oyuncu bu sefer de Napoli'ye önerildi

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Giriş Tarihi: 28.07.2022
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Cristiano Ronaldo kulüp bulamıyor: Yıldız oyuncu bu sefer de Napoli’ye önerildi

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes Portekizli oyuncuyu Napoli'ye önerdi. Yıllık en az 8 milyon euro kazanan Ronaldo'nun transferi şu an için olası gözükmezken Manchester United Ronaldo'yu kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.

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