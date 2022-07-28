Umut Bozok transferi bitiyor! Galatasaray mı? Trabzonspor mu?

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren bordo mavililerden flaş bir transfer hamlesi geldi. Sabah'ın haberine göre Trabzonspor, Galatasaray'ın da devreye girdiği Umut Bozok için tekrardan devreye girdi. Fırtına, golcü oyuncu için 27 Temmuz Çarşamba günü kulübü Lorient'e resmi teklifini yaptı ve beklemeye geçti.