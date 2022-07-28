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Umut Bozok transferi bitiyor! Galatasaray mı? Trabzonspor mu?

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Giriş Tarihi: 28.07.2022 Güncelleme Tarihi: 28.07.2022
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Umut Bozok transferi bitiyor! Galatasaray mı? Trabzonspor mu?

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Umut Bozok'un Trabzonspor'un gündemine geldiği iddia edildi. Fırtına, golcü oyuncu için 27 Temmuz Çarşamba günü kulübü Lorient'e resmi teklifini yaptı ve beklemeye geçti. Teklifin 2 milyon euro olduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor. İşte detaylar...

Trabzonspor'da kadroda yapılanma kapsamında transfer harekatı devam ediyor.

Geride bıraktığımız sezonu Süper Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Karadeniz ekibi, gelecek sezon içinde aynı parolayla hazırlıklarını sürdürüyor. Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarını sürdüren bordo-mavililer, hücum yönünden geniş bir kadro kurmak istiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren bordo mavililerden flaş bir transfer hamlesi geldi. Sabah'ın haberine göre Trabzonspor, Galatasaray'ın da devreye girdiği Umut Bozok için tekrardan devreye girdi. Fırtına, golcü oyuncu için 27 Temmuz Çarşamba günü kulübü Lorient'e resmi teklifini yaptı ve beklemeye geçti.

2 MİLYON EURO

Trabzonspor'un Umut Bozok için kulübü Lorient'e 2 milyon Euro bonservis teklifi yaptığı öğrenildi.

G.SARAY'DAN 1.5 MİLYON EURO İSTEMİŞTİ

1.5 milyon Euro civarında bir ücret isteyen Umut Bozok'a Galatasaray ise geçtiğimiz günlerde 1 milyon Euro önermişti. Galatasaray ile yapılan transfer görüşmeleri durmuştu.

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