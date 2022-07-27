EXXEN tek maç satın alma var mı? EXXEN Spor paketi ne kadar? 2022 EXXEN + EXXEN Spor üyelik paketleri

EXXEN tek maç satın alma var mı? Üyelik paketleri ne kadar? sorusu, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ile gündeme geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı bugün oynanacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma EXXEN Spor'dan canlı yayınlanacak. Peki, EXXEN tek maç satın alma var mı? EXXEN Spor paketi ne kadar? İşte 2022 EXXEN + EXXEN Spor üyelik paketleri...

EXXEN TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

UEFA maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekiyor. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmuyor.

İşte EXXEN + EXXEN SPOR üyelik paketleri ve fiyatları: