EXXEN tek maç satın alma var mı? EXXEN Spor paketi ne kadar? 2022 EXXEN + EXXEN Spor üyelik paketleri
EXXEN tek maç satın alma var mı? UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile Dinamo Kiev karşı karşıya geliyor. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak maç, Exxen Spor'dan yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı izleyebilmek isteyen futbolseverler, EXXEN üyelik paketlerini araştırmaya başladı. Peki, EXXEN tek maç satın alma var mı? EXXEN Spor paketi ne kadar? İşte 2022 EXXEN + EXXEN Spor üyelik paketleri...
EXXEN tek maç satın alma var mı? Üyelik paketleri ne kadar? sorusu, Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ile gündeme geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı bugün oynanacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma EXXEN Spor'dan canlı yayınlanacak. Peki, EXXEN tek maç satın alma var mı? EXXEN Spor paketi ne kadar? İşte 2022 EXXEN + EXXEN Spor üyelik paketleri...
EXXEN TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?
UEFA maçlarını izlemek için ExxenSpor paketine sahip olmanız gerekiyor. Exxen platformundan yapılan açıklamaya göre, tek maç paketi bulunmuyor.
İşte EXXEN + EXXEN SPOR üyelik paketleri ve fiyatları:
EXXEN'DE MAÇ NASIL İZLENİR?
EXXEN ile UEFA maçlarını izlemek için öncelikle exxen.com sitesine giriş yapın. Ana sayfada gördüğünüz "Adı Soyadı" ve "E-Posta Adresi" alanlarına bilgilerinizi yazın.
Sonraki aşamada karşınıza gelen kısımlara şifre ve telefon numarası girin. Ardından üyelik sözleşmesini de kabul edin ve "Devam Et" butonuna tıklayın.
Daha sonra EXXEN SPOR üyelik paketlerinden satın aldıktan sonra maçları izleyebilirsiniz.
EXXEN NASIL İZLENİR?
Exxen'e üye olmak için www.exxen.com.tr adresine giriş yapın. Karşınıza çıkan "Üye Ol" sekmesinden ad soyad ve e-posta bilgilerini yazarak üye olabilirsiniz.
Üyelik oluşturduktan sonra Apple Store ve Google Play Store uygulama marketlerinden Exxen uygulamasını indirip izleyebilirsiniz.
EXXENSPOR'A NASIL ÜYE OLUNUR?
Daha önce Exxen üyeliği oluşturduysanız, Exxen'in mobil uygulaması veya www.exxen.com üzerinden aktif hesabınıza giriş yaptıktan sonra sayfanın sağ üst tarafında yer alan "Profilim - Profil değiştir" seçenekleri içerisinden yeni profil oluşturabilirsiniz.
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- EXXEN tek maç satın alma var mı? EXXEN Spor paketi ne kadar? 2022 EXXEN + EXXEN Spor üyelik paketleri
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