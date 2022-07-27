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Son dakika: Fenerbahçe Kim Min-jae transferini açıkladı

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Giriş Tarihi: 27.07.2022 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022
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Son dakika: Fenerbahçe Kim Min-jae transferini açıkladı

Son dakika haberine göre Süper Lig'de gelecek sezon kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kim Min Jae’nin Napoli’ye 18.050 milyon Euro karşılığında transfer olduğunu KAP'a bildirdi. İşte detaylar...

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