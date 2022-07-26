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Son dakika: Fenerbahçe'den Gustavo Henrique açıklaması! Transfer tamamlandı mı?

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Giriş Tarihi: 26.07.2022 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022
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Son dakika: Fenerbahçe’den Gustavo Henrique açıklaması! Transfer tamamlandı mı?

Son dakika haberleri... Fenerbahçe yeni transferi Gustavo Henrique'nin bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu.

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