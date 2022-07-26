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TFF ile Turkuvaz Medya arasında ek sözleşme: Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayın hakkı bir yıl daha uzatıldı

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Giriş Tarihi: 26.07.2022 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022
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TFF ile Turkuvaz Medya arasında ek sözleşme: Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayın hakkı bir yıl daha uzatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile uzun yıllardır Türkiye Kupası ve Süper Kupa yayın haklarını elinde bulunduran Turkuvaz Medya Yayın Hizmetleri AŞ arasında ek sözleşme yapıldı. Böylece Türkiye Kupası yayın ve isim hakkı ile Süper Kupa'nın yayın hakkını kapsayan sözleşme, varılan anlaşma sonucu bir yıl daha uzatıldı.

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