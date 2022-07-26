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Beşiktaş'tan kötü prova! Alaves - Beşiktaş 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

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Giriş Tarihi: 26.07.2022 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022
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Beşiktaş’tan kötü prova! Alaves - Beşiktaş 2-1 MAÇ SONUCU - ÖZET

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, İspanyol ekibi Alaves ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı Muleka'nın golüyle 1-0 önde kapatan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda yediği iki golle karşılaşmadan mağlup ayrıldı. İşte detaylar...

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