Gustavo Henrique Fenerbahçe için İstanbul’a ayak bastı
Ali Koç liderliğindeki Fenerbahçe, yeni sezonda Süper Lig'de hasret kaldığı kupaya erişmek için kesenin ağzını açtı. Kanarya'da prensip anlaşmasına vardığı yeni transfer Brezilyalı oyuncu Gustavo Henrique, İstanbul’a geldi.
2022 - 2023 Süper Lig sezonu öncesinde transfer çalışmalarına süratle devam eden Fenerbahçe, Brezilya'nın Flamengo takımında forma giyen Gustavo Henrique'yi İstanbul'a getirdi.
Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinden kalkan Türk Hava Yolları'na ait uçak 18.20 dolaylarında İstanbul Havalimanına iniş yaptı.
29 yaşındaki oyuncuyu havalimanında kulüp yetkilileri karşıladı.
Havalimanında herhangi bir açıklamada bulunmayan Brezilyalı oyuncu, kendisini bekleyen araç ile alandan ayrıldı.
Gustavo Henrique'nin sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.
GUSTAVO HENRIQUE KİMDİR?
24 Mart 1993 yılında Brezilya'nın Sao Paulo kentinde dünyaya gelen Gustavo Henrique, 1,96 cm boyundadır.
Stoper mevkisinde oynayan Gustavo Henrique, Santos B takımında futbola başlamıştır.
Uzun yıllar Santos fotması giyen Henrique, 2019-2020 sezonunda Flamengo'ya transfer olmuştur.
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