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Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi gün? 2022 FB Dinamo Kiev rövanş maçı hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.07.2022
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Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi gün? 2022 FB Dinamo Kiev rövanş maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i konuk edecek. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Polonya'da oynanan ilk karşılaşma 0-0 eşitlikle sona ermişti. Sarı-lacivertliler, adını bir üst tura yazdırmak için mücadele verecek. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi gün? 2022 FB Dinamo Kiev rövanş maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman? Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ikinci maçında Dinamo Kiev'i evinde ağırlayacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek. İlk karşılaşma 0-0 berabere sonuçlanırken, sarı-lacivertlilerin bir üst tura çıkabilmeleri için galibiyet almaları şart. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi gün? 2022 FB Dinamo Kiev rövanş maçı hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

FENERBAHÇE DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Galip gelen takımın tur atlayacağı karşılaşmada beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.

SERDAR AZİZ FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Serdar Aziz, Dinamo Kiev'e karşı mücadele edemeyecek.

İlk maçta sahaya 11'de çıkan Serdar, yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmanın ikinci yarısında forma giyememişti.

FENERBAHÇE'DE SAVUNMA SIKINTISI

Sarı-lacivertli ekipte Dinamo Kiev maçı öncesi savunmadaki eksikler can sıkıyor.

Güney Koreli stoper Kim Min-jae, transfer görüşmeleri sebebiyle Dinamo Kiev maçlarının kadrosuna yazılmamıştı. İlk maça 11'de başlayan ve sakatlanarak 2. yarıya çıkamayan Serdar Aziz'in de oynayamayacak olması, bu bölgede teknik direktör Jorge Jesus'u sıkıntıya soktu.

Fenerbahçe'de bu iki oyuncunun yokluğunda Marcel Tisserand ve Attila Szalai dışında asıl bölgesi stoper olan futbolcu bulunmuyor.

Sarı-lacivertlilerde kadroda yer alan Willian Arao ve Filip Novak, bu bölgeye alternatif olarak düşünülüyor.

FENERBAHÇE, AVRUPA KUPALARINDA 242. MAÇINA DİNAMO KİEV KARŞISINDA ÇIKACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 242. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 241 müsabakada 87 galibiyet, 52 beraberlik ve 102 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 301 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 354 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
UEFA Avrupa Ligi 70 34 20 16 95 69
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 33 12 11 10 47 37
UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2 0 0 2 4 6
TOPLAM 241 87 52 102 301 354

KUPA 1'DE 34'ÜNCÜ ELEME MAÇI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 34. kez eleme maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 33 müsabakada 12 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 47 gol gönderirken, kalesinde 37 gol gördü.

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