İstanbulspor Patrick Ebert’i kadrosuna kattı

Alman oyuncu Patrick Ebert, Kulüp Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile bir araya gelerek kendisini sarı-siyahlı renklere bağlayan imzayı attı.

İstanbul ekibi, 35 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.