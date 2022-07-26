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Galatasaray'dan orta sahaya sürpriz hamle! Cimbom İspanyol yıldızı bitirmekte kararlı

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Giriş Tarihi: 26.07.2022 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022
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Galatasaray’dan orta sahaya sürpriz hamle! Cimbom İspanyol yıldızı bitirmekte kararlı

Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürürken orta sahaya yönelik sürpriz bir isim gündeme geldi. Cimbom LaLiga'da Celta Vigo forması giyen Denis Suarez'in transferi için girişimlere başlarken, Suarez geçen sezon 40 mata 4 gol, 6 asist ile oynamıştı.

Galatasaray, LaLiga'da Celta Vigo forması giyen Denis Suarez ile ilgileniyor.

Daha önce Barcelona ve Sevilla formaları da giyen futbolcunun bir süredir Celta Vigo'dan ayrılmak için uğraş verdiği belirtilirken, İlk tercihinin LaLiga'da devam etme olduğu ancak yeterli tekliflerin kendisine ulaşmadığının altı çiziliyor.

İSPANYOL OYUNCUYA ÖNCELİK VERİLDİ

İddialara göre Denis Suarez'in talipleri arasında en ciddi kulüp Galatasaray. Evander'den olumlu yanıt alamayan Sarı-Kırmızılı ekip, İspanyol futbolcunun transferine öncelik veriyor ve Suarez'i ikna edebilecek bir teklif sunmaya kararlı.

Kariyerinde Arsenal, Barcelona, Sevilla gibi Avrupa devlerinin formasını giyen 28 yaşındaki Deniz Suarez, geçtiğimiz sezon 40 maçta forma giymiş ve 4 gol, 6 asist kaydetmişti.

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