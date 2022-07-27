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Luis Suarez'in yeni takımı belli oldu! Sürpriz tercih...

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Giriş Tarihi: 27.07.2022 Güncelleme Tarihi: 27.07.2022
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Luis Suarez’in yeni takımı belli oldu! Sürpriz tercih...

Uruguaylı yıldız futbolcu Luis Suarez, ülkesinin Nacional takımıyla prensipte anlaştığını duyurdu. Suarez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nacional taraftarından bana ve aileme uzun bir süredir gelen destek mesajları için minnettarım. Kulüple ön anlaşma yaptım. Birkaç saat içinde transferin tamamlanmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

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