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Beşiktaş Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığını resmen açıkladı! İşte Rangers'ın ödeyeceği bonservis

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Giriş Tarihi: 25.07.2022 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022
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Beşiktaş Rıdvan Yılmaz’ın ayrılığını resmen açıkladı! İşte Rangers’ın ödeyeceği bonservis

Beşiktaş milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığını resmen duyurdu. Genç sol bek İskoç ekibi Rangers FC ile anlaşırken Beşiktaş transferin detaylarını paylaştı. Siyah-beyazlı kulüp, 4 milyon avro garanti ve 2 milyon 250 bin avro şarta bağlı bedel ile oyuncunun sonraki satışından yüzde 20 bedel karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz, İskoçya'nın Rangers takımına transfer oldu.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, savunmanın solunda görev yapan 21 yaşındaki futbolcunun transferi için Rangers ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

4 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers Kulübüne kesin transferi konusunda 4 milyon avro garanti bedel, 2 milyon 250 bin avro şarta bağlı bedel ve oyuncunun Rangers ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin yüzde 20'sinin şirketimize ödenmesi şeklinde anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Rıdvan Yılmaz, geçen sezon Beşiktaş'ta forma giydiği 33 resmi maçta 3 kez ağları havalandırdı.

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