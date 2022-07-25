25 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman başlayacak? Fenerbahçe Dinamo Kiev hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman başlayacak? Fenerbahçe Dinamo Kiev hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.07.2022
ABONE OL
Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman başlayacak? Fenerbahçe Dinamo Kiev hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme karşılaşmaları öncesinde temsilcimiz Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynacağı mücadelenin detayları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman başlayacak? Fenerbahçe Dinamo Kiev hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman başlayacak? Fenerbahçe Dinamo Kiev hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi karşılaşması rövanş mücadelesinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman başlayacak? Fenerbahçe Dinamo Kiev hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

FENERBAHÇE-DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanşında İstanbul'da Dinamo Kiev'i konuk edecek.

Karşılaşma 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

Saat 20.00'de başlayacak karşılaşma EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

Rövanş maçını İtalya Futbol Federasyonundan Massimiliano Irrati yönetecek.

Irrati'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Domenico Rocca yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Gianluca Manganiello olacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA