Galatasaray Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti (MAÇ SONUCU ÖZET - GOLLER)

SEFEROVIC GOLLE BAŞLADI



Seferovic sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçında golle tanıştı. Mücadelenin 60'ıncı dakikasına oyuna giren Galatasaray'ın yeni golcüsü, 6 dakikada sonra takımını öne geçiren gole imza attı. 66'ncı dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan pasında defanstan seken topu önünde bulan Seferovic, ceza sahası içinde şutunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Galatasaray mücadelede tekrar üstünlüğü yakaladı: 2-1.



Sarı-kırmızılılarda 82'ci dakikada 3 değişik daha oldu. Yunus Akgün, Aanholt ve Oliveira'nın yerine oyuna Emre Kılınç, Kazımcan Karataş ve Cicaldau dahil olurken; 87 ve 88'de ise Abdülkerim Bardakçı, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Nelsson ve Emre Akbaba'nın yerine Oğulcan Çağlayan, Metehan Baltacı, Hamza Akman, Luyindama ve Taylan Antalyalı oyuna giren isimler oldu.



Mücadelede başka gol olmadı. Galatasaray, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.