Galatasaray Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti (MAÇ SONUCU ÖZET - GOLLER)
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kasımpaşa ile hazırlık maçında karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Ayrıca maç sonu yeni transfer Seferovic, taraftarlara üçlü çektirdi.
Nef Stadyumu'ndaki karşılaşmaya Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk; Muslera, Elabdellaoui, Abdülkerim Bardakçı, Nelsson, Aanholt, Berkan Kutlu, Oliveira, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba ve Gomis ilk 11'i ile başladı.
Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu ise Erdem Canpolar, Bruma, Sadık Çiftpınar, Petretta, Hadergjonaj, Hajradinovic, Eysseric, Fall, Turgay Gemicibaşı, Ouannes ve Bahoken ilk 11'i ile sahaya çıktı.
İlk yarıda etkili bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılar, 30'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu ile öne geçmeyi başardı.
Gomis'in pasında ceza yayının gerisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.
Ancak 5 dakika sonra konuk ekip beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın 35'inci dakikasında sol kanatta topla buluşan Ouannes'in yerden ortasında ceza sahası çizgisi üzerinde Hajradinovic'in gelişine plase vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-1. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıya iki takım da oyuncu değişikliği yapmadan başladı. Orta saha mücadelesi olarak geçen karşılaşmanın 60'ıncı dakikasında Galatasaray'ın yeni transferleri oyuna dahil oldu.
Gomis'in yerine Seferovic oyuna girerken; Omar ise yerini Dubois'ya bıraktı.
SEFEROVIC GOLLE BAŞLADI
Seferovic sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçında golle tanıştı. Mücadelenin 60'ıncı dakikasına oyuna giren Galatasaray'ın yeni golcüsü, 6 dakikada sonra takımını öne geçiren gole imza attı. 66'ncı dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan pasında defanstan seken topu önünde bulan Seferovic, ceza sahası içinde şutunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Galatasaray mücadelede tekrar üstünlüğü yakaladı: 2-1.
Sarı-kırmızılılarda 82'ci dakikada 3 değişik daha oldu. Yunus Akgün, Aanholt ve Oliveira'nın yerine oyuna Emre Kılınç, Kazımcan Karataş ve Cicaldau dahil olurken; 87 ve 88'de ise Abdülkerim Bardakçı, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Nelsson ve Emre Akbaba'nın yerine Oğulcan Çağlayan, Metehan Baltacı, Hamza Akman, Luyindama ve Taylan Antalyalı oyuna giren isimler oldu.
Mücadelede başka gol olmadı. Galatasaray, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.
TARAFTARLAR TAKIMLARINI YALNIZ BIRAKMADI
Yaklaşık 20 bin kadar sarı-kırmızılı taraftar, Kasımpaşa karşısında takımlarını yalnız bırakmadı.
Karşılaşma öncesi oyuncuları tek tek tribünlere çağıran taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk lehine de tezahüratlarda bulundu.
Ayrıca maç sonu yeni transfer Seferovic, taraftarlara üçlü çektirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 YKS TYT AYT tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite tercihi için geri sayım
- Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Şevket Çoruh diziden ayrılıyor mu? Mesut komiser Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?
- KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 Lisans KPSS sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? KPSS sınav yeri sorgulama!
- Netflix çöktü mü? 24 Temmuz Netflix neden açılmıyor? Netflix http error 503 hatası nedir? SON DAKİKA HABERLER
- Benzine indirim var mı? Motorine indirim ne zaman gelecek? 24 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?
- 14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı memurların 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır?
- Lise tercih sonuçları açıklanıyor... 2022 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB takvimi açıkladı
- 2022 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayı ve aşure günü ne zaman, ayın kaçında? Diyanet takvimi...
- Açık öğretim lise kayıtları ne zaman? 2022-2023 AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? MEB iş takvimi...
- Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda? 2022 GS Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- EGM'den hizmetli alımı ilanı: 2022 EGM temizlik görevlisi alımı başvuru tarihi ne zaman? Başvuru şartları nelerdir?
- AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF mezuniyete 3 ders sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı?