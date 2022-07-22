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Beşiktaş: Rıdvan Yılmaz'ın transferi için görüşmeler başladı

SPOR
Giriş Tarihi: 22.07.2022 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022
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Beşiktaş: Rıdvan Yılmaz’ın transferi için görüşmeler başladı

Son dakika spor haberleri | Beşiktaş Kulübü, milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın İskoçya ekibi Rangers'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını açıkladı.

Beşiktaş, milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın İskoç ekibi Rangers'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers Kulübüne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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