Konyaspor turun kapısını araladı: BATE Borisov'a gol olup yağdı
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Arabam.com Konyaspor, Belarus temsilcisi BATE Borisov'a konuk oldu. Temsilcimiz 3-0 gibi net bir skorla ikinci maç öncesinde büyük bir avantaj yakaladı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları nedeniyle UEFA tarafından Belarus'tan Konya'ya alınan mücadelede gülen taraf temsilcimiz Konyaspor oldu.
Temsilcimize galibiyeti getiren golleri 39'uncu dakikada Bytyqi, 58'inci dakikada Michalak ve 90+5'inci dakikada Muric kaydetti. Uğurcan Yazğılı, 40'ıncı dakikada kırmızı kart gördü.
Rövanş mücadelesi gelecek hafta yine Konya'da oynanacak.
PALUT'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Belarus temsilcisi BATE Borisov ile yaptıkları maçta, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile son oynadıkları hazırlık müsabakasının ilk 11'ine göre kadroda tek değişikliğe gitti.
Palut, Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de yer alan Amilton'u yedek soyundururken, bu oyuncunun yerine Bytyqi'yi sahaya sürdü.
Palut, yeni transferlerden Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı ve Francisco Calvo'ya ilk 11'inde şans verirken, sahaya Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Michalak, Çekiçi, Bytyqi ve Cikalleshi ilk 11'i ile çıktı.
Yeşil-beyazlı takımın diğer yeni transferleri Domagoj Pavicic, Robert Muric ve Yasir Subaşı ise yedekler arasında yer aldı.
MİKHAİLOV'DAN 3 DEĞİŞİKLİK
BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhailov, ise Belarus Premier Ligi'nde son olarak oynadıkları ve 2-1 yenildiği Arsenal Dzerzhinsk maçının kadrosuna göre 3 değişikliğe gitti.
Lisovskiy, Arsenal Dzerzhinsk maçında ilk 11'de yer alan Scherbitski, Oreshkevich ve Sazonchik'i yedek soyundururken, bu oyuncuların yerine Kudravets, Dragun ve Vasilevich'i sahaya sürdü.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın fiyatlarında çalkantı yaşanıyor! 2 yılın en düşük seviyesini gördü! Gram, çeyrek altın yükselecek mi, düşecek mi?
- KPSS giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM 2022 Lisans KPSS sınav yerlerine nasıl bakılır, nereden öğrenilir?
- Döviz kurları son durum: 21 Temmuz TCMB faiz kararı sonrası dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER
- Ağustos celbi ne zaman açıklanacak? 2022 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB tarihi duyurdu
- FIFA 23 Steam ön sipariş fiyatı ne kadar? FIFA 23 ne zaman çıkacak? FIFA 23 Türkiye fiyatı kaç TL? Sistem gereksinimleri...
- Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? 21 Temmuz motorin (mazot), benzin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...
- Çiftçi desteklemeleri ne zaman yatacak? 2022 çiftçi buğday ve arpa prim desteği ne zaman ödenecek? SON DAKİKA HABERLER
- YKS tercih yapacaklar dikkat! 2022 üniversite kontenjanlarında artış! Bilgisayar mühendisliği, tıp, hukuk, eczacılık...
- İçişleri Bakanlığı kaymakam alımı başvuru ne zaman? 2022 kaymakamlık sınavı başvuru şartları neler? Sınav tarihi...
- 21 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Temmuz ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? SON DAKİKA HABERLER
- ÖSYM AİS KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı? 2022 KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
- FED faiz kararı ne olacak? 2022 Temmuz ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?