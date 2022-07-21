Konyaspor turun kapısını araladı: BATE Borisov’a gol olup yağdı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları nedeniyle UEFA tarafından Belarus'tan Konya'ya alınan mücadelede gülen taraf temsilcimiz Konyaspor oldu.

Temsilcimize galibiyeti getiren golleri 39'uncu dakikada Bytyqi, 58'inci dakikada Michalak ve 90+5'inci dakikada Muric kaydetti. Uğurcan Yazğılı, 40'ıncı dakikada kırmızı kart gördü.

Rövanş mücadelesi gelecek hafta yine Konya'da oynanacak.

PALUT'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Belarus temsilcisi BATE Borisov ile yaptıkları maçta, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile son oynadıkları hazırlık müsabakasının ilk 11'ine göre kadroda tek değişikliğe gitti.

Palut, Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de yer alan Amilton'u yedek soyundururken, bu oyuncunun yerine Bytyqi'yi sahaya sürdü.

Palut, yeni transferlerden Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı ve Francisco Calvo'ya ilk 11'inde şans verirken, sahaya Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Michalak, Çekiçi, Bytyqi ve Cikalleshi ilk 11'i ile çıktı.

Yeşil-beyazlı takımın diğer yeni transferleri Domagoj Pavicic, Robert Muric ve Yasir Subaşı ise yedekler arasında yer aldı.