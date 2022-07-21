22 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Konyaspor turun kapısını araladı: BATE Borisov'a gol olup yağdı

Konyaspor turun kapısını araladı: BATE Borisov'a gol olup yağdı

SPOR
Giriş Tarihi: 22.07.2022 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022
ABONE OL
Konyaspor turun kapısını araladı: BATE Borisov’a gol olup yağdı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Arabam.com Konyaspor, Belarus temsilcisi BATE Borisov'a konuk oldu. Temsilcimiz 3-0 gibi net bir skorla ikinci maç öncesinde büyük bir avantaj yakaladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları nedeniyle UEFA tarafından Belarus'tan Konya'ya alınan mücadelede gülen taraf temsilcimiz Konyaspor oldu.

Temsilcimize galibiyeti getiren golleri 39'uncu dakikada Bytyqi, 58'inci dakikada Michalak ve 90+5'inci dakikada Muric kaydetti. Uğurcan Yazğılı, 40'ıncı dakikada kırmızı kart gördü.

Rövanş mücadelesi gelecek hafta yine Konya'da oynanacak.

PALUT'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Belarus temsilcisi BATE Borisov ile yaptıkları maçta, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile son oynadıkları hazırlık müsabakasının ilk 11'ine göre kadroda tek değişikliğe gitti.

Palut, Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de yer alan Amilton'u yedek soyundururken, bu oyuncunun yerine Bytyqi'yi sahaya sürdü.

Palut, yeni transferlerden Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı ve Francisco Calvo'ya ilk 11'inde şans verirken, sahaya Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Michalak, Çekiçi, Bytyqi ve Cikalleshi ilk 11'i ile çıktı.

Yeşil-beyazlı takımın diğer yeni transferleri Domagoj Pavicic, Robert Muric ve Yasir Subaşı ise yedekler arasında yer aldı.

MİKHAİLOV'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhailov, ise Belarus Premier Ligi'nde son olarak oynadıkları ve 2-1 yenildiği Arsenal Dzerzhinsk maçının kadrosuna göre 3 değişikliğe gitti.

Lisovskiy, Arsenal Dzerzhinsk maçında ilk 11'de yer alan Scherbitski, Oreshkevich ve Sazonchik'i yedek soyundururken, bu oyuncuların yerine Kudravets, Dragun ve Vasilevich'i sahaya sürdü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA