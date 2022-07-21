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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Buradan Türkiye'ye yeni yıldızlar yetiştireceğiz

SPOR
Giriş Tarihi: 21.07.2022
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Buradan Türkiye’ye yeni yıldızlar yetiştireceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da düzenlenen "Olimpik Yüzme Havuzu" açılışında, "İşte buradan Türkiye'ye yeni yıldızlar yetiştireceğiz. İşte buradan ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracak yeni sporcuları çıkaracağız" dedi.

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