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Jules Kounde'yi Chelsea'ye satan Sevilla gözünü Victor Nelsson'a dikti

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SÜLEYMAN YILDIRMAZ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.07.2022
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Jules Kounde’yi Chelsea’ye satan Sevilla gözünü Victor Nelsson’a dikti

Geçtiğimiz sezon La Liga'yı 4. sırada tamamlayan Sevilla bu sezonki ilk transferini Galatasaray'dan Marcao'yu alarak gerçekleştirdi. Kırmızı beyazlılar ikinci transfer için de gözünü sarı kırmızılı takıma dikti. Ahaber.com.tr'den Süleyman Yıldırmaz'ın haberi.

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