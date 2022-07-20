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Polonya'da gol sesi çıkmadı: Fenerbahçe turu İstanbul'a bıraktı

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Giriş Tarihi: 20.07.2022 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022
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Polonya’da gol sesi çıkmadı: Fenerbahçe turu İstanbul’a bıraktı

Son dakika haberi... Fenerbahçe'nin Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile Polonya'da oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk ayak maçında gol sesi çıkmadı.

Miejski Stadı'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk 20 dakikada rakip yarı alanda daha fazla göründü. Net olmayan birkaç pozisyonda sonuca gidemeyen sarı-lacivertliler, soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

İkinci yarıya ev sahibi ekip daha etkili başladı. Oyuncu değişiklikleriyle oyun üstünlüğünü yeniden ele alan sarı-lacivertliler, özellikle son 20 dakikalık bölümde rakibini kendi sahasına hapsetti. Bu bölümde bazı önemli pozisyonlar yakalayan ancak bunları golle sonuçlandıramayan Fenerbahçe, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Mücadelenin rövanşı 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

SEZONUN İLK SARI KARTI KING'E ÇIKTI

Fenerbahçe'de sezonun ilk sarı kartını Joshua King gördü.

Sarı-lacivertli ekibe kısa zaman önce katılan tecrübeli oyuncu, Dinamo Kiev karşısında maça ilk 11'de başladı.

Hücum oyuncusu, müsabakanın 31. dakikasında rakip kaleciye müdahalesi sebebiyle sarı kartla cezalandırıldı.

SERDAR AZİZ 45 DAKİKA OYUNDA KALDI

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Serdar Aziz, Dinamo Kiev karşısında 45 dakika forma giydi.

Maçın ilk yarısında iyi bir performans ortaya koyan Serdar, yaşadığı sakatlık sebebiyle ikinci yarıda yer almadı.

Serdar'ın yerine ikinci yarıda oyuna Marcel Tisserand dahil oldu.

LINCOLN HENRIQUE VE BRUMA SON YARIM SAAT

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Lincoln Henrique ve Bruma, Dinamo Kiev maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Karşılaşmaya yeni transferlerden Joshua King ve Willian Arao ilk 11'de başlarken Bruma, Lincoln Henrique ve Emre Mor yedek soyunmuştu.

Müsabakanın 63. dakikasında Lincoln Henrique ve Bruma oyuna dahil olurken, yeni transferlerden sadece Emre Mor, resmi maçta sarı-lacivertli formayı giymedi.

Öte yandan Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasındaki müsabakayı 11 bin 802 biletli seyirci takip etti.

DİĞER KARŞILAŞMALAR

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun ilk ayak maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, ikinci eleme turunun ilk ayağında 5 karşılaşma oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

HJK (Finlandiya)-Viktoria Plzen (Çekya): 1-2

Maccabi Haifa (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan): 1-1

Ferencvaros (Macaristan)-Slovan Bratislava (Slovakya): 1-2

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Fenerbahçe: 0-0

Maribor (Slovenya)-Sheriff (Moldova): 0-0

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