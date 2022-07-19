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Son dakika: Galatasaray'dan KAP'a Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla transferi hakkında açıklama

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Giriş Tarihi: 19.07.2022 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022
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Son dakika: Galatasaray’dan KAP’a Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla transferi hakkında açıklama

Son dakika haberleri... Galatasaray, Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın transferi için Fransız kulübü Nantes ile transfer görüşmelerine başladıklarını duyurdu.

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