Milanlı futbolcu Bakayoko İtalyan polisinin kendisine yaptığı üst aramasını eleştirdi:
İtalya Birinci Futbol Ligi takımlarından Milan'ın Fransız futbolcusu Tiemoue Bakayoko, İtalyan polisinin kendisini trafikte durdurup silahla sert şekilde yaptığı üst aramasıyla can güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre Bakayoko, sosyal medya hesabı üzerinden İtalyan polisinin 3 Temmuz'da kendisini trafikte durdurup sert şekilde yaptığı üst aramasını eleştirdi.
Bakayoko, "Hata yapmak insani bir şeydir. Benim buna ilişkin bir sorunum yok. Ama kullanılan yöntemi sorunlu buluyorum. Bunun olması gerekenin de ötesine geçtiğini düşünüyorum. Neden bana sadece kimlik belgelerimi sormadılar, neden iletişim kurmuyorlar? Bir metre ötemde, karşımda camdan üzerime doğrultulmuş silah buldum. Çok açık şekilde hayatımızı tehlikeye attılar. Bir insan hayatını, bu kadar tehlikeye atmak kabul edilebilir değil." ifadelerini kullandı.
Milano kentinde 3 Temmuz'da yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan olayda, İtalyan polisi, Gae Aulenti meydanı çevresinde şüphelendikleri koyu renk camları olan SUV model bir aracı durdurmuş ve araçtaki Milan futbolcusu Bakayoko'yu şüpheli sanarak silah göstererek arabadan indirmiş ve üstünü aramıştı. Bir polis, Fransız oyuncunun üstünü ararken, başka bir polisin üst araması yaptıkları kişinin Milan futbolcusu Bakayoko olduğunu söylemesi üzerine polislerin şaşkınlık yaşadığı görüntülere yansımıştı.
Milano Emniyeti'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada ise polislerin içinde bulundukları bağlam kapsamında uyguladıkları prosedürün doğru olduğu savunulmuştu. Basında, polislerin, Senegalli uyuşturucu tacirlerinin peşinde olduğu ileri sürülmüştü.
Bakayoko'ya yapılan arama ve bunun sosyal medyaya yansıması, pek çok kişinin tepkisini çekmişti. Bazı kullanıcılar, İtalyan polisinin bu sert tavrının durdurdukları kişinin siyahi olmasından kaynaklandığını ve bunun ırkçılık olduğu yorumunu yapmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bu şartları taşıyanlara 10 ay boyunca 5.137 lira verilecek! 2022 Temmuz zammı ile en düşük ve en yüksek tutar arttı
- Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı canlı izle: 2022 Dinamo Kiev FB maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?
- Akaryakıta indirim var mı? 21 Temmuz'da benzin ve motorine (mazot) indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatları son durum
- Öğretmen iller arası yer değiştirme takvimi: 2022 il dışı atama tayin başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler?
- İSKİ su kesintisi: 20 Temmuz Çarşamba İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Güngören, Beylikdüzü, Eyüpsultan...
- FED toplantısı ne zaman? 2022 Temmuz FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne olur?
- MEB LGS tercih sonuçları heyecanla bekleniyor! 2022 LGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bu sene üniversite puanları düşer mi? 2022 YKS üniversite taban puanları düşecek mi? YÖK Başkanı son dakika açıkladı!
- VE AÇIKLANDI! KPSS 2022/1 tercih sonuçları sorgulama: 2022 ÖSYM kamu personeli atama sonuçları nereden öğrenilir?
- Akaryakıt fiyatları güncel liste: 20 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...
- SGK emekli maaş farkları ödeme takvimi: 2022 Temmuz zammı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak?
- AÖL öğrenci giriş ekranı: 2022 AÖL 3. dönem sınavı online giriş nasıl yapılır? MEB açık lise 3. dönem sınavları ne zaman?