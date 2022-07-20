Milanlı futbolcu Bakayoko İtalyan polisinin kendisine yaptığı üst aramasını eleştirdi:

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Bakayoko, sosyal medya hesabı üzerinden İtalyan polisinin 3 Temmuz'da kendisini trafikte durdurup sert şekilde yaptığı üst aramasını eleştirdi.

Bakayoko, "Hata yapmak insani bir şeydir. Benim buna ilişkin bir sorunum yok. Ama kullanılan yöntemi sorunlu buluyorum. Bunun olması gerekenin de ötesine geçtiğini düşünüyorum. Neden bana sadece kimlik belgelerimi sormadılar, neden iletişim kurmuyorlar? Bir metre ötemde, karşımda camdan üzerime doğrultulmuş silah buldum. Çok açık şekilde hayatımızı tehlikeye attılar. Bir insan hayatını, bu kadar tehlikeye atmak kabul edilebilir değil." ifadelerini kullandı.