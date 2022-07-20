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Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı canlı izle: 2022 Dinamo Kiev FB maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.07.2022 Güncelleme Tarihi: 20.07.2022
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Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı canlı izle: 2022 Dinamo Kiev FB maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?

Dinamo Kiev Fenerbahçe canlı nasıl izlenir? Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunun ilk resmi karşılaşmasına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile Polonya'da karşılaşacak. Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, 2022 Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? İşte cevaplar...

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile Dinamo Kiev karşı karşıya geliyor. Çift maçlı eleme usulüne göre uygulanacak turda ilk karşılaşma Polonya'da oynanacak. Dinamo Kiev ile daha önce biri hazırlık maçı olmak üzere 5 kez karşılaşan Fenerbahçe, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken; 4 gol atıp, 7 gol yedi. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe canlı nasıl izlenir? 2022 Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? İşte haberin detayları...

DINAMO KIEV - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşılaşmasıyla birlikte Avrupa Kupaları'ndaki 241. mücadelesine çıkacak. Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı 20 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00'de başlayacak. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı izleyebilmek için beIN Sports üyeliği almanız gerekiyor.

FENERBAHÇE, DINAMO KIEV KARŞISINDA TUR İÇİN AVANTAJ ARIYOR

Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren sarı-lacivertli ekip, ilk resmi maçında Dinamo Kiev karşısında avantajlı bir skor alarak İstanbul'a dönmeyi hedefliyor.

Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 hazırlık maçı yapan Fenerbahçe, bunların 5'ini kazanırken, 1 karşılaşmadan beraberlikle ayrılmıştı.

Müsabakanın rövanşı, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

9 İSİM UEFA KADROSUNDA BULUNMUYOR

Fenerbahçe, kadrosundaki 9 oyuncuyu Dinamo Kiev maçı öncesinde UEFA kadrosuna dahil etmedi.

Sarı-lacivertlilerde transfer görüşmeleri yapan Güney Koreli stoper Kim Min-jae'nin yanı sıra yeni transfer Tiago Çukur kadroda bulunmuyor.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı devam eden Nazım Sangare ile kadroda düşünülmeyen Luiz Gustavo, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Max Meyer, Mbwana Samatta ve Steven Caulker da Polonya'ya getirilmedi.

FENERBAHÇE, AVRUPA KUPALARINDA 241. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Polonya'da Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 241. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 240 müsabakada 87 galibiyet, 51 beraberlik ve 102 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 301 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 354 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y
UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91
UEFA Avrupa Ligi 70 34 20 16 95 69
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 32 12 10 10 47 37
UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2 0 0 2 4 6
TOPLAM 240 87 51 102 301 354

KUPA 1'DE 33'ÜNCÜ ELEME MAÇI

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 33. kez eleme maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 32 müsabakada 12 galibiyet ile 10'ar beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 47 gol gönderirken, kalesinde 37 gol gördü.

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