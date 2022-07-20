Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı canlı izle: 2022 Dinamo Kiev FB maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile Dinamo Kiev karşı karşıya geliyor. Çift maçlı eleme usulüne göre uygulanacak turda ilk karşılaşma Polonya'da oynanacak. Dinamo Kiev ile daha önce biri hazırlık maçı olmak üzere 5 kez karşılaşan Fenerbahçe, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken; 4 gol atıp, 7 gol yedi. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe canlı nasıl izlenir? 2022 Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? İşte haberin detayları...

DINAMO KIEV - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşılaşmasıyla birlikte Avrupa Kupaları'ndaki 241. mücadelesine çıkacak. Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı 20 Temmuz Çarşamba günü TSİ 21.00'de başlayacak. Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı izleyebilmek için beIN Sports üyeliği almanız gerekiyor.