Beşiktaş'ta Tolga Ciğerci hamlesi
Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Josef de Souza, dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle bugün ameliyat masasına yatacak. 33 yaşındaki oyuncunun sahalara geri dönüş süresinin ise 2-3 ayı bulması bekleniyor. Siyah-beyazlıların hocası Valerien İsmael’in transfer istemesi halinde şu anda boşta olan Tolga Ciğerci ile masaya oturulacak.
İkinci etap kampında merkezde oynayabilen 5 ismin performansına göre takviye kararı verilecek. Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Josef de Souza, dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle bugün ameliyat masasına yatacak. 33 yaşındaki oyuncunun sahalara geri dönüş süresinin ise 2-3 ayı bulması bekleniyor.
5 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig'in ilk 6 haftasında görev alamayacak olan Brezilyalı yıldızın yerine transfer yapılıp yapılmama kararı ise Beşiktaş'ın İspanya kampında verilecek.
Siyah-beyazlı takımın halihazırda elinde merkezde oynayabilecek oyuncuları; Gedson Fernandes, Salih Uçan, Emirhan İlkhan, Atiba ve Kartal Kayra Yılmaz.
TOLGA, BAŞAKŞEHİR İLE YOLLARINI AYIRMIŞTI
Eldeki 5 futbolcu şu an için yeterli görülüyor. Bu isimlerden İspanya etabında verim alınması ve sakatlık yaşanmaması halinde orta sahaya transfer düşük ihtimal. Sportif direktör Ceyhun Kazancı ile İsmael'in yapacakları değerlendirme sonrası durum netlik kazanacak.
Öncelikle Wolverhampton ve D. Alaves hazırlık maçlarında takımı görmek isteyen Fransız hoca, ardından raporunu yönetime iletecek. Beşiktaş orta sahayı yedekleyebilecek bir alternatif harekâtı yaparsa, henüz hiçbir kulüple sözleşme imzalamayan 30 yaşındaki Tolga Ciğerci ile görüşecek.
Şubat 2021'de Fenerbahçe'den Başakşehir'e gelen Tolga, 1.5 sezonda Başakşehir formasını 47 maçta giydi, 2 gol atıp 1 de asist yaptı.
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