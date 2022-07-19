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Son dakika: Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu!

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Giriş Tarihi: 19.07.2022 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022
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Son dakika: Fenerbahçe’nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu!

Son dakika haberleri... Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşılacağı maç için Polonya'ya giden Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçı kamp kadrosu belli oldu.

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